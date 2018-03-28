В Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что воры похитили материалы верхнего строения пути.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Происшествие случилось 27 марта в 15:20 на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области. Сошли с рельсов два вагона пригородного дизель-поезда №6285 Гусятин - Чертков. По результатам экспертизы, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

"Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" запускает новые зерновозы с защитой от воров.

Также "Укрзализныця" хочет привлечь полицию к охране перевозок по железной дороге.