В Христиновском районе Черкасской области боец АТО, вернувшись с Донбасса, устроил взрыв в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Работники полиции установили, что во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, достал гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из нее кольцо. Не зная, что делать с гранатой, мужчина бросил ее, от чего в доме произошел взрыв", - сказано в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал. Виновник происшествия скрылся, однако полицейским удалось найти его и задержать.

По данному факту Христиновским отделением полиции открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в штабе Нацкорпуса в Киеве во время обыска были найдены две боевые гранаты.

Также напомним, что в магазине Кишинева взорвалась граната, есть погибшие и раненые.