Футболист Шахтера бразилец Додо попал в список самых перспективных игроков Бразилии Фото: ФК "Шахтер"

Журналист France Football Роберто Нотариани составил список из десяти самых больших надежд бразильского футбола. На второе место он поставил защитника донецкого Шахтера Додо.

Другим кандидатам менее 20 лет и всех их считают будущим сборной Бразилии. 

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано".

"Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", - отметил автор France Football.

Полный список самых талантливых бразильцев по версии France Football выглядит так: 

  1. Бреннер, Сан–Паулу;
  2. Додо, Шахтер;
  3. Дуглас Луис, Жирона;
  4. Габриэль Бразао, Крузейро;
  5. Линкольн, Фламенго;
  6. Матео Фернандес, Ботафого;
  7. Мауро Жуниор, ПСВ;
  8. Паулиньо, Васко да Гама;
  9. Паулу Витор, Васко да Гама;
  10. Винициус Жуниор, Фламенго.

Фото: football.ua

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