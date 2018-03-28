France Football назвал защитника Шахтера Додо большой надеждой футбола
Журналист France Football Роберто Нотариани составил список из десяти самых больших надежд бразильского футбола. На второе место он поставил защитника донецкого Шахтера Додо.
Другим кандидатам менее 20 лет и всех их считают будущим сборной Бразилии.
"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано".
"Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", - отметил автор France Football.
Полный список самых талантливых бразильцев по версии France Football выглядит так:
- Бреннер, Сан–Паулу;
- Додо, Шахтер;
- Дуглас Луис, Жирона;
- Габриэль Бразао, Крузейро;
- Линкольн, Фламенго;
- Матео Фернандес, Ботафого;
- Мауро Жуниор, ПСВ;
- Паулиньо, Васко да Гама;
- Паулу Витор, Васко да Гама;
- Винициус Жуниор, Фламенго.
Фото: football.ua
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