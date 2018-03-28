Журналист France Football Роберто Нотариани составил список из десяти самых больших надежд бразильского футбола. На второе место он поставил защитника донецкого Шахтера Додо.

Другим кандидатам менее 20 лет и всех их считают будущим сборной Бразилии.

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано".

"Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", - отметил автор France Football.

Полный список самых талантливых бразильцев по версии France Football выглядит так:

Бреннер, Сан–Паулу; Додо, Шахтер; Дуглас Луис, Жирона; Габриэль Бразао, Крузейро; Линкольн, Фламенго; Матео Фернандес, Ботафого; Мауро Жуниор, ПСВ; Паулиньо, Васко да Гама; Паулу Витор, Васко да Гама; Винициус Жуниор, Фламенго.

Фото: football.ua

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