Главная сенсация товарищеских матчей, которые состоялись 27 марта (в своей паре Украина обыграла Японию - 2 - 1), разгром испанцами сборной Аргентины.

В этой игре не принимал участия Лео Месси из-за травмы, и в итоге команда Хорхе Сампаоли пропустила шесть голов, сумев сподобиться лишь на гол престижа.

Как передает портал Террикон, забивать первыми уже на 8-й минуте должны были именно аргентинцы, но Игуаин не использовал свой момент, из убойной позиции послав мяч выше ворот. А вот испанцам второго шанса не потребовалось - на 12-й минуте Диего Коста вышел один на один с Ромеро после передачи Иско и переиграл голкипера гостей. Отметим, что форвард "Атлетико" столкнулся с вратарем в момент удара по воротам, но смог продолжить поединок, а вот страж ворот аргентинцев позже был заменен на Кабальеро.

Пятнадцать минут спустя Иско добавил к результативной передаче и забитый мяч, замкнул фланговый прострел в штрафной гостей. В ответ футболисты Сампаоли сначала создали несколько опасных моментов, а затем и сократили разрыв в счете. Отличился Николас Отаменди, головой переправивший мяч в ворота после подачи с углового. 2:1 после первого тайма.

Во второй половине встречи на поле была только одна команда. На 52-й минуте Иско оформил дубль, воспользовавшись точным пасом Аспаса, а уже в следующей атаке четвертый гол Испании забил Тьяго Алькантара. Восемнадцать минут спустя отличился и сам Яго Аспас - форвард "Сельты" вышел один на один после передачи через все поле от Де Хеа (!) и пробил мимо Кабальеро.

Автором последнего гола Испании в прошедшем поединке стал Иско. Кошмарная игра в обороне со стороны гостей привела к тому, что мяч оказался в центре штрафной у свободного футболиста "Реала", который с разворота отправил "круглого" в сетку. Хет-трик для игрока "королевского клуба" и шестой гол для испанцев.

По итогам матча главный тренер "альбиселесте" Хорхе Сампаоли пообещал сделать соответствующие выводы.

"Необходимо извлечь пользу из этой игры. Нельзя, чтобы подобные вещи повторились. Испания дала нам пощечину. Нужно продолжать работать. Это очень неожиданный результат, который должен быть хорошо проанализирован. Мне придется разобрать нашу игру и решить, что же пошло не так… Важно разобраться и с эмоциональными последствиями. Мы не ожидали столь сильной игры от соперника", - заявил Сампаоли.

Испания - Аргентина - 6:1 (2:1)



Голы: Диего Коста, 12 (1:0); Иско, 27 (2:0); Отаменди, 39 (2:1); Иско, 52 (3:1); Тьяго Алькантара, 55 (4:1); Аспас, 73 (5:1); Иско, 75 (6:1)



Испания: де Хеа; Хорди Альба (Маркос Алонсо, 79); Карвахаль; Серхио Рамос; Пике (Аспиликуэта, 72); Асенсио; Тьяго Алькантара (Парехо, 83); Коке; Иньеста (Сауль Ньигес, 56); Иско (Лукас Васкес, 77); Диего Коста (Аспас, 46)



Аргентина: Меза; Ромеро (Кабальеро, 22); Тальяфико; Бустос (Мартинес, 59); Рохо; Отаменди; Маскерано (Павон, 56); Ло Сельсо (Акунья, 84); Билья; Банега (Меркадо, 59); Игуаин (Пабло Перес, 59)



Предупреждения: Иско, 68; Серхио Рамос, 89 - Тальяфико, 68; Меза, 82; Рохо, 87.