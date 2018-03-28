За 2017 год вице-премьер-министр Павел Розенко задекларировал 615 280 гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, пишут "Украинские новости".

Заработная плата вице-премьера составила 614 283 гривны, 997 гривен - проценты, а его жена задекларировала за прошлый год 283 375 гривен доходов.

На его банковских счетах размещено 200 010 гривен.

Кроме того, вице-премьер задекларировал 400 000 гривен, 10 000 евро и 11 000 долларов, а жена - 100 000 гривен и 4 000 долларов наличных средств.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

Розенко задекларировал квартиру в Киеве площадью 81,4 кв. м.

Он также владеет автомобилем Toyota Highlander 2011 года выпуска, который был куплен в 2014 году за 389,1 тыс. гривен.

Ранее "Страна" сообщала о рейтине зажиточности министров за 2016 год. Самая богатая снова Уляна Супрун.

Также Розенко указал в декларации поездку в Грузию и квартиру от мамы.