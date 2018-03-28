В суд США поступил коллективный иск на Facebook из-за утечки данных
Три пользователя приложения Facebook Messenger подали в суд на Facebook, обвинив соцсеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных.
Об этом сообщает Reuters.
Иск был подан в Федеральный суд штата Калифорния. Истцы требуют возмещения убытков, но сумма нанесенного ущерба не указывается.
В Facebook пока никак не прокомментировали информацию об иске.
Ранее в США на британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica, которая работала во время избирательной кампании на Дональда Трампа, подали в суд после того, как стало известно, что она хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в соцсети.
Напомним, что ранее в США на Facebook подали в суд инвесторы из-за скандала с Cambridge Analytica.
Ранее "Страна" разбиралась, как личная информация украинцев попадает в руки вымогателей.