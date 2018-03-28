Несмотря на информацию о том, что в Люксембурге не будут высылать российских дипломатов, СМИ сообщают, что государство отзывает посла из Москвы для консультаций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью Юлией госпитализировали 4 марта в британском Солсбери.

Напомним, что по состоянию на полдень 27 марта 11 стран-членов Евросоюза не выслали российских дипломатов из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

При этом 26 марта 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее "Страна" разбиралась, приведет ли покушение на экс-разведчика к войне между Россией и НАТО.