В сети появился новый видео-ролик с участием внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Видео можно считать предвыборным - Савченко, которая сейчас находится за решеткой по обвинению в свержении власти и госперевороте, объявляет, что выставит свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

На видео Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, надевает военную форму и берцы. "Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!" - говорится в ролике.

Видео: facebook.com

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко рассказал, когда передадут в суд дело Савченко.

Также мы писали, что обжалование ареста Савченко рассмотрят в суде 29 марта.