Во вторник, 27 марта, в Кропивницком произошла авария на теплосетях, из-за которой около 1600 жителей остались без тепла в домах.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Авария произошла в 11:40. В результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей (диаметр - 400 и 89 мм).

Без теплоснабжения остались семь многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части Минобороны.

В 16:30 бригадами ГП "Теплоэнергоцентраль" теплоснабжения было восстановлено в полном объеме.

Напомним, что также 14-15 марта из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы.

Как сообщала "Страна", ранее жители сел перекрыли трассу Кропивницкий - Николаев с требованием отремонтировать дорогу.