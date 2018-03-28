На заседании 28 марта Кабмин собирается утвердить план приоритетных действий на 2018 год. Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Также министры намерены одобрить проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

В повестке также и утверждение порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на строительство/реконструкцию дворцов спорта и порядок использования средств, предусмотренных для поддержки Национального комплекса "Экспоцентр Украиныˮ.

В поле зрения членов правительства попадет порядок вывода из эксплуатации магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки.

Также министры утвердят требования к поставщику услуг по медобслуживанию населения, рассмотрят вопрос обеспечения жильем некоторых категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей.

Кроме этого правительство должно одобрить отчет о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 годˮ.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, зачем Кабмин хочет экспортировать украинскую кровь.

Как сообщала "Страна", Кабмин не будет пересматривать цену на газ для населения с апреля,нынешние цены останутся неизменными еще на 2 месяца.