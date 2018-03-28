Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином не исключил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По словам Ким Чен Ына это может быть возможным, если Южная Корея и США создадут необходимые условия.

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Напомним, что официальное информагентство правительства КНР "Синьхуа"сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Китае с воскресенья по среду (с 25 по 28 марта).

Как сообщала "Страна", ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.