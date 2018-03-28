В среду, 28 марта, Нацбанк УКраины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар не изменился в цене, евро немного подешевел.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс доллара на сегодня составляет 26,30 грн.

Евро подешевел на 9 копеек - до 32,55 грн.

Российский рубль немного подорожал - до 0,460 грн.

Напомним, что 27 марта курс гривны к доллару ослабился на три копейки на межбанке - до 26,35 гривен за доллар по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщала "Страна", курс доллара на межбанке за 27 марта прибавил 2,5 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,31-26,3250 грн./$. Вслед за безналичным рынком начал подниматься и курс в обменниках.