По расчетам астрономов Европейского космического агентства, первая китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу и сгорит за неделю. При этом некоторые обломки могут достигнуть Земли.

Ученые определили зону возможного падения обломков, сообщает ЕКА.

Сейчас станция находится на высоте около 200 километров, снижаясь на 4 километра в день. Ожидается, что в ближайшие дни скорость падения увеличится и на расстоянии 70 километров до поверхности Земли станция развалится.

По расчетам ЕКА, обломки могут приземлиться между 43 градусом северной широты и 43 южной широты. В эту область попадет почти вся Южная и Центральная Америки, юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии.

Напомним, что в конце марта 2016 года китайская станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года.

Как сообщала "Страна", в апреле этого года вероятность падения на Землю несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец 1") составляет уже 60%.