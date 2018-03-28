Официальное информагентство правительства КНР "Синьхуа" сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом в Китае с воскресенья по среду (с 25 по 28 марта).

Главу Северной Корем пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. По данным СМИ, они провели переговоры в Пекине.

Глава Китая выразил признательность за поздравление со стороны КНДР в связи с переизбранием на руководящие посты. Ким Чен Ын высказался по поводу ситуации на Корейском полуострове и заявил, что произошло много важных перемен в двусторонних отношениях.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.

Однако после этого МИД Южной Кореи не подтвердили сообщения о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.