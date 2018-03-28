Племянница экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала, что его мать не знает о произошедшем инциденте.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Виктория Скрипаль заявила, что мать полковника ГРУ Елена Яковлевна не будет ничего знать до самого последнего момента.

Она добавила, что это удается скрывать, поскольку женщина живет вместе с ними, после того, как умер ее сын. А телевизор она не смотрит.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию. Там в свою очередь отрицают какую-либо причастность.

Напомним, что 24 страны вышлют 139 российских дипломатов. Австралия и Исландия присоединились к cанкциям.

Как сообщала "Страна", в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран.