Европейский суд по правам человека начал процедуру коммуникации с правительством Украины по искам сразу пяти граждан, которые ранее были уволены и понижены в правах в рамках реализации закона "Об очищении власти". Об этом "Стране" сообщил бывший заместитель прокурора Черниговской области Олег Подгайный, который и сам был люстрирован осенью 2014 года.

По его словам, речь идет об объединенных в одно производство жалобах одного из экс-функционеров Государственной казначейской службы, двух бывших сотрудников органов прокуратуры, а также люстрированных работников Министерства доходов и сборов - таможенника и налоговика.

Таким образом общее количество "люстрационных дел" из Украины, по которым в ЕСПЧ начат процесс коммуникации, что в переложении на отечественное законодательство означает стадию рассмотрения по сути, достигло восьми.

Как писала "Страна", первопроходцами в оспаривании увольнений по нормам закона "Об очищении власти" в 2017 году стали три заявителя. Это бывший 1-го замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрий Басалаев, экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслав Полях и бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь.

В рамках коммуникации их дел с Европейским судом по правам человека официальный Киев выступил против удовлетворения требований жалобщиков. В своих замечаниях направленных в Страсбург, правительственный уполномоченный Иван Лищина настаивал на отсутствии нарушений прав заявителей, гарантированных Конвенцией ЕСПЧ. Кроме того, он назвал всех управленцев, попавших под каток закона "Об очищении власти" соучастниками установления в Украине в 2010-2014 годах "режима диктатуры Януковича", виновными в аннексии Крыма и начале вооруженного противостояния на Донбассе.

В настоящее время коммуникация по трем первым делам люстрированных украинских чиновников завершена. Вместе с этим общее число жалоб, которые были поданы в ЕСПЧ пониженными в правах отечественными управленцами, подбирается к отметке в 70 единиц.

По оценке экс-прокурора Александра Кузьменко, также попавшего под люстрацию, эти обращения имеют все шансы быть рассмотренными в ближайшее время.

"Вероятнее всего, первые решения Европейского суда, доказывающие никчемность идеологии сторонников люстрации, будут вынесены ранее, чем это успеет сделать Конституционный суд и административные суды", - пишет он на своей странице в Facebook.

Источник фото: facebook.com/alexandr.kuzmenko.5245

На то, что первый вердикт по люстрационной тяжбе, скорее всего, будет вынесен в Европе, указывает и ответ Конституционного суда по данному вопросу. Из текста этого документа, который обнародовал адвокат Ростислав Кравец, следует: изучающий с 2015 года конституционность положений закона "Об очищении власти" КСУ рассматривает это дело в закрытой части пленарного заседания.

"На рассмотрение суда уже несколько раз выносился проект решения по этому делу, но окончательное решение на данный момент не принято. Судьи продолжают высказывать свои позиции по вопросам, поднятым в данных конституционных представлениях, обсуждают их и вносят предложения и поправки к решению Суда", - резюмируют в Конституционном суде.

Источник фото: facebook.com/rkravets

Ранее "Страна" писала, что в порядке реализации закона "Об очищении власти" из органов прокуратуры Украины было уволено свыше 200 сотрудников. Также мы сообщали о том, что по оценке люстрационного департамента Министерства юстиции украинская власть на 98% очищена от чиновников, которые занимали административные должности при бывшем президенте страны Викторе Януковиче.