Власти Тернополя решили отказаться от маршруток в пользы больших пассажирских автобусов. Горсовет принял решение, которое позволит КП "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток.

Об этом сообщает LB.

В городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", - рассказал мэр города Сергей Надал.

Предположительно, первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

Напомним, что ранее в Тернополе возле церкви загорелся автобус с пассажирами.

Как сообщала "Страна", тернопольской облсовет потребовал отставки Порошенко за разгон городка под Радой.