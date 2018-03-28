Среда, 28 марта, по прогнозам станет самым прохладным днем этой недели. Местами сегодня даже обещают снег с дождем.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе обещают мокрый снег. Днем +3...+5, в Ужгороде +8...+10. Ночью 0...-3.

На севере переменная облачность без осадков. Днем +2...+4, ночью -1...-3.

В центре прогнозируют снег с дождем. Днем +2...+4, ночью -1...-3.

На востоке также обещают мокрый снег. Днем +2...+5. В Запорожье до +8...+10, ночью -3...+2.

На юге сегодня без осадков. Днем +8...+10, ночью 0...+2.

В Киеве 28 марта переменная облачность без осадков. Днем +2...+4, ночью -1...-3.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 26 марта по 2 апреля.

Как сообщала "Страна", синоптик опубликовала фото циклона, чьи фронты несут в Украину похолодание и дожди.