Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает инцидент в городе Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, "покушением на убийство со стороны России".

Так, отвечая во вторник на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что охарактеризовал бы произошедшее "как покушение на убийство этого человека и его дочери". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

С точки зрения главы Пентагона, "вполне очевидно", что в Солсбери было применено химическое отравляющее вещество.

Вместе с тем Мэттис уклонился от ответа на вопрос, можно ли рассматривать использование нервно-паралитического вещества в Солсбери как "военные действия".

Напомним, сегодня в Великобритании подсчитали, сколько российских дипломатов выслали за сутки из разных стран.

В МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы и США.