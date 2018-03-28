Россия не будет терпеть "хамство" стран Запада и ответит на высылку дипломатов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Ответим, не сомневайтесь, - подчеркнул Лавров, - потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать".

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене", - подчеркнул министр.

Напомним, по британским подсчетам, за прошлые сутки из 26 стран выслали 143 российских дипломатов.

Между тем Вашингтон изъявил желание продолжить диалог с Россией по таким ключевым темам, как Украина и КНДР.