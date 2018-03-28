Государственная служба геологии и недр выдала компании "Петро-Консалтинг" специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении лития, расположенного в Донецкой области.

Фирма, которую СМИ связывают с близким соратником Порошенко Игорем Кононенко, получила специальное разрешение на 20 лет, по состоянию на начало 2018 года месторождение не разрабатывалось, пишут "Наши гроши".

Кроме того, 2 марта Кировоградский облсовет согласовал "Петро-Консалтинг" предоставление спецразрешения на добычу литиевых руд участка Добрый, расположенного на территории Добровеличковского района.

Учредителями ООО "Петро-Консалтинг" значатся Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева. Руководителем фирмы является Игорь Коломиец.

В госреестре Минюста у "Петро-Консалтинг" указан номер телефона, который совпадает с номером телефона компании "Чаривный маеток".

Основателем этой фирмы является Тарас Игнащенко, то есть сын Владимира Игнащенко – советника министра энергетики Игоря Насалика.

Сам Владимир Игнащенко курировал работу конкурсной комиссии по отбору инвестора по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях.

Владимир Игнащенко прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом Игорем Кононенко на ул. Рейтарской в ​​Киеве.

В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны".

Еще одним звеном, связывающим данные лица, которые намерены добывать литий и сланцевый газ в Украине, являются юрист Юлия Артюшенко. Ранее она работала в Минэкологии. По данным ее деклараций, она также работала в ООО "Надра Юзовская", а в 2017 году одновременно по совместительству и в "Петро-Консалтинг".

Тарас Игнащенко является соучредителем ООО "Киевбиоенерго" вместе с Артемом Коваленко и Игорем Гладковским – сыном Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Петра Порошенко.

Телефон, который является общим для "Петр-Консалтинг" и "Чаривного маетку", также указан у ООО "Надрагазнефть-Консалтинг" и ООО "Фри-Энерджи Геническ".

Учредителем ООО "Фри-Энерджи Геническ" является кипрская компания "Келдима Лимитед", бенефициарным владельцем которой является Василий Хмельницкий, экс-нардеп, мажоритарный акционер девелоперской компании UDP.

Крупнейшими потребителями лития является стеклянная и керамическая отрасли – около 31%.

Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития. В Украине есть три самых больших участка литиевых руд: Полохивский, Шевченковский и Станкуватский.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно сократилась добыча угля.

Ранее беглый нардеп Онищенко рассказал, Кононенко уже занимается предвыборной кампанией Порошенко.