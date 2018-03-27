Бывший судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев, известный тем, что осудил на тюремное заключение Юлию Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в Москве. Об этом свидетельствуют данные Адвокатской палаты города Москвы.

Напомним, Порошенко уволил Киреева в начале 2016 года за то, что "при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы".

7 июля 2014 года МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июля.

5 февраля 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов, предполагалось, что он скрывается в Крыму.

Как сообщала "Страна", 19 сентября 2017 года апелляционный суд Киева разрешил задержать бывшего судью Печерского суда Киева Родиона Киреева. Отмечается, что во вторник, 19 сентября, была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Деснянского районного суда Киева от 5 июля, который отказался разрешить задержание Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мы писали, что Высший совет правосудия уволил судью за лишение прав активистов Автомайдана.

Также высший совет правосудия уводил судью за кражу коробки с чаем и часами.