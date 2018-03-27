Чемпионка мира среди юниоров 2018 года по фигурному катанию 13-летняя Александра Трусова чисто исполнила на тренировке четверной лутц. Видео с тренировки российской спортсменки опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов.

Ранее никто из фигуристок не исполнял этот сложнейший элемент на тренировочных занятиях, где производится фиксация.

Публикация от Sergey Rozanov (@_sergio_r_) 27 Мар 2018 в 8:00 PDT

В марте 2018 года 13-летняя Трусова в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.

Россиянка также получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе - 92,32 балла.

Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить хотя бы один четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

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