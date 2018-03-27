В английском Шеффилде завершился матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2019 и Олимпийских игр Токио-2020 среди молодежных сборных команд (U-21).

Как сообщает официальный сайт соревнований, команда Украины уступила сборной Англии со счетом 2:1.

Команды провели очень нервный и приблизительно равный матч. В концовке первого тайма на 41-й минуте счет открыл Доминик Кальверт-Левин, но после перерыва украинцы выровняли игру, а ближе к концу матча сравняли и счет, когда на 83-й минуте мяч забил Николай Шапаренко - 1:1.

Удержать ничью не удалось - спустя 5 минут, решающим в этом матче стал удар по воротам Доминика Соланке - 2:1.

Таким образом, после очередного тура соревнований (у всех команд по 6 игр) на счету сборной Англии 16 очков, Нидерландов - 11, Шотландии и Украины - по 8, Латвии - 3, Андорры - 2.

Оставшиеся 4 тура группового этапа будут сыграны осенью 2018 года. В финальную стадию молодежного первенства Европы 2019 попадут, кроме хозяина турнира - Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф.

В стыковые матчи пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп.

Напомним, ранее юношеская сборная Украины добыла волевую победу над румынами и поедет на футбольный Евро 2018. Чего нельзя сказать о юниорской команде - Украина U-17 не поедет на Евро 2018 из-за технического поражения в игре с сербами.