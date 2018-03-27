Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер планирует посетить Донбасс в конце апреля – начале мая.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал спецпредставитель США.

Согласно данным журналистов такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.

По словам Волкера важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.

"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", – пояснил он.

Волкер рассказал, что последний его контакт с россиянами относительно конфликта на Донбассе был в январе 2018 года. После этого представители России не выходили на связь. Он добавил, что США разочарованы действиями России во всем мире.

Как сообщала "Страна", штаб АТО назначил служебную проверку из-за информирования об обстрелах. Она назначена по факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов.

Напомним, что контактная группа по Донбассу заявила о "пасхальном перемирии" с 30 марта.