Министерство иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии заявило, что уже 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке самого сильного сигнала Кремлю: Россия не сможет нарушать международные правила безнаказанно", - отметили в британском МИД.

В частности, британские дипломаты опубликовали карту земного полушария с выделением тех стран, которые решили выслать российских дипломатов.

Фото: twitter.com/foreignoffice

Отмечается, что решено выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Среди этих стран Албания, Австралия, Хорватия, Чехия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Великобритания, Украина и США.

Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.