Свыше 10 тысяч нарушений режима превращения огня на линии соприкосновения в АТО зафиксировали наблюдатели ОБСЕ с начала 2018 года.

Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Интерфакс.

"С 1 января по 23 марта СММ зафиксировала более 10 100 нарушений режима прекращения огня. Включая 1100 случаев применения вооружения у линии соприкосновения в Луганской области, из которых 135 случаев применения реактивных систем залпового огня", - заявил Хуг вторник журналистам.

Он отметил, что "наиболее пострадавшим районом от боевых действий является район Попасной и Первомайска, на который приходится порядка 75% от всех нарушений режима прекращения огня".

Наблюдатели миссии на регулярной основе фиксируют вооружение, размещённое в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе.

"За этот же период (с 1 января по 23 марта) СММ зафиксировала более 80 единиц вооружения размещённых в нарушение согласованных линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", - уточнил Хуг.

"Подтверждение приверженности прекращения огня является возможностью для того, чтобы отвести это вооружение, для того чтобы отвести силы и средства. Эту возможность нельзя упускать", - добавил зам главы миссии ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", в Штабе АТО заявили об обострении на Донбассе. Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

Напомним, что замглавы миссии ОБСЕ Хуг отправится на линию разграничение перед пасхальным перемирием.