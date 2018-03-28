В воскресенье, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался огромный пожар. Потушить его удалось только на следующий день.

По официальным данным МЧС России погибли минимум 64 человека, из них 41 - это дети.

В то же время в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в России, заявили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

Поиски людей в "Зимней вишне" длились до 27 марта. После этого глава МЧС объявил о завершении поисково-спасательной операции.

Видео: youtube.com/The Magnus

Видео: youtube.com/BEST VIDEO

Как сообщала "Страна", в Кемерово завтра похоронят 15 погибших на пожаре. После перегруппировки сил часть подразделений МЧС продолжит работать на месте.

Отметим, что пранкер из Черкасс заявил, что звонил в морги Кемерово и говорил о "сотнях погибших".