Появилось видео последствий пожара в кемеровском ТРЦ Зимняя вишня с высоты птичьего полета
В воскресенье, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался огромный пожар. Потушить его удалось только на следующий день.
По официальным данным МЧС России погибли минимум 64 человека, из них 41 - это дети.
В то же время в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в России, заявили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.
Поиски людей в "Зимней вишне" длились до 27 марта. После этого глава МЧС объявил о завершении поисково-спасательной операции.
Видео: youtube.com/The Magnus
Видео: youtube.com/BEST VIDEO
Как сообщала "Страна", в Кемерово завтра похоронят 15 погибших на пожаре. После перегруппировки сил часть подразделений МЧС продолжит работать на месте.
Отметим, что пранкер из Черкасс заявил, что звонил в морги Кемерово и говорил о "сотнях погибших".