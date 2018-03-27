Сборной Украины U-17 засчитали техническое поражение в матче элит-раунда Евро-2018 против Сербии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

УЕФА наказал украинцев за использование в решающем матче дисквалифицированных в предыдущем раунде отбора игроков - Романа Бодни и Николая Яроша.

Такое решение футбольных чиновников означает, что "сине-желтые" опустились на третье место в свое группе, пропустив вперед Сербию, а значит - останутся без чемпионата Европы.

Напомним, Украина U-17 в элит-раунде чемпионата Европы обыграла сербов (2:1), а также сыграла вничью с Испанией (1:1) и Чехией (0:0).

Этого хватило для выхода в финальную часть Евро, который пройдет летом в Англии.

Еще мы рассказывали, что 19-летний новобранец "Шахтёра" попал в список самых перспективных футболистов Бразилии.

Также напомним, что сегодня национальная сборная Украины в Бельгии не без труда, но обыграла команду Японии в товарищеском матче.