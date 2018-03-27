Юношеская футбольная сборная Украины, сформированная из игроков 1999 года рождения, вырвала сегодня победу (2:1) у хозяев элит-раунда отбора к Евро-2018 - команды Румынии и теперь выступит на финальной стадии турнира. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Голами на стадионе "Илие Оанэ" города Плоешти отличились Олимпиу Моруцан (77-я минута) - у румын; Александр Сафронов (84) и Валерий Бондарь (90+2) - в составе украинцев.

Итоговое положение в 4-й группе: Украина - 7 очков, Румыния - 6, Сербия - 3, Швеция - 1.

В предыдущих поединках элит-раунда подопечные Александра Петракова сыграли вничью со шведами (0:0) и победили сербов (2:1).

В финальный раунд Евро-2017/2018 вышла только лучшая команда каждой из отборочных групп. Семь победителей квартетов присоединятся к хозяевам чемпионата Финляндии, где и пройдет турнир с 16 по 29 июля.

Ранее сообщалось, что сборной Украины U-17 засчитали техническое поражение в матче элит-раунда Евро-2018 против Сербии.

Как сообщалось, сегодня в Бельгии национальная сборная Украины не без труда, но обыграла команду Японии в товарищеском матче.