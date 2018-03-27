Среда принесет в Украину похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она обещает, что понижение температуры воздуха будет небольшим и кратковременным.

"Итак, завтра, 28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, на Западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкасской и северных районов Винницкой области. На остальной территории - периодический дождь. На Луганщине и Донетчине - существенные осадки будут вряд ли. Температура воздуха понизится до 0 + 4 градусов. На юге и крайнем Западе будет + 6 + 11 градусов. В Днепре, Кропивницком - в течение дня +4 +7 градусов", - написала Диденко.

В Киеве в среду пройдут дожди с мокрым снегом, ближайшей ночью -1-3 градусов, завтра днем ​​+1 +3 градуса. В четверг еще будет прохладно.

"Спятницы температура повысится до +8 +11 градусов. Но с периодическими дождями и ветром", - считает метеоролог.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Украину опять идут мокрый снег, дождь и возвращаются заморозки.

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