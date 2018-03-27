Авторитетный французский еженедельник France Football составил список из самых больших надежд бразильского футбола, где всем кандидатам менее 20 лет.

Так, на второе место журнал поставил 19-летнего защитника донецкого Шахтера Додо.

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано", пишет журналист авторитетного издания.

"Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качества и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", - отметил автор France Football.

Полный список самых талантливых бразильцев по версии France Football выглядит так:

Бреннер, Сан–Паулу Додо, Шахтер Дуглас Луис, Жирона Габриэль Бразао, Крузейро Линкольн, Фламенго Матео Фернандес, Ботафого Мауро Жуниор, ПСВ Паулиньо, Васко да Гама Паулу Витор, Васко да Гама Винициус Жуниор, Фламенго.

Напомним, что бразилец с украинским паспортом Марлос стал лучшим игроком Шахтера 2017 года.

Ранее мы сообщали, что недавно два футболиста "Шахтера" приняли участие в товарищеском разгроме сборной России.