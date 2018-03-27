Астероиды в текущем году приблизятся к Земле на опасное расстояние 34 раза. Размер их в поперечнике превышает 100 метров. Соответствующий прогноз дает центр "Антистихия".

В минувшем году на расстояние менее 10 миллионов километров к Земле подошли более 730 астероидов. Из них те, что имеют диаметр свыше ста метров, около сотни раз сближались с нашей планетой на опасное расстояние.

Крупными космическими объектами считаются астероиды, диаметр которых составляет более километра.

На Земле зафиксировано около 120 очень крупных астероидных кратеров. Самый большой в России – Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. В результате катастрофы, которая произошла примерно 36 миллионов лет назад, образовались кратеры: внутренний – 75 километров, а внешний – 100.

Некоторые ученые объясняют факт исчезновения живых микроорганизмов 250 миллионов лет назад как раз падением крупного метеорита. Согласно гипотезе Луиса Альвареса, динозавры тоже вымерли в результате столкновения крупного небесного тела с планетой.

Однако серьезно угрожают Земле и более мелкие объекты, поскольку могут упасть вблизи населенных пунктов. От удара волны и нагрева могут произойти серьезные разрушения, которые сравнимы с поражением от атомного взрыва. И то, что в 1908 году падение Тунгусского метеорита не повлекло за собой таких серьезных последствий, счастливая случайность, как утверждают специалисты.

Как сообщала "Страна", d NASA предложили бороться с астероидами неожиданным способом.

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Мы писали, что NASA показало облачную бурю на Юпитере.