Украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

Как сообщил УНИАН его адвокат Марк Фейгин, такое решение принял Мосгорсуд.

"Самое главное - это продление срока содержания под стражей. Продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей на период процесса", - сказал Фейгин. По его словам, сегодня на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела. Также он добавил, что в деле будет всего два свидетеля обвинения. При этом Фейгин рассчитывает, что после оглашения приговора Сущенко обменяют.

"Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернутся домой, у меня для этого есть все основания", - сказал Фейгин.

Как сообщала "Страна", у политзаключенного журналиста Романа Сущенко умер отец.

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