Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает AFP.

"По словам премьер-министра, Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Люксембурге и Австрии не стали высылать российских дипломатов.

Но почти все остальные страны Европы, а также Канада и США еще вчера заявили о высылке российских дипломатов из-за скандального отравления бывшего агента ФСБ Сергея Скипаля.

В МИД РФ пообещали отреагировать соответствующим образом.

Также стало известно, что посольство России в Украине отреагировало на высылку 13 российских дипломатов, заявив, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию.