В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине считают необходимым открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в АТО в районе Попасной, Первомайска, Золотого и Счастья.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Укринформ.

По его словам, теперь есть шанс помочь людям вернуться к привычной жизни, который нельзя упускать.

"Мы уже давно отстаиваем идею открыть дополнительный автомобильный пункт въезда-выезда, например в районе Попасной-Первомайска, посёлка Золотое, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений причины почему не открываются дополнительные пункты пропуска в Луганске.

Я хотел бы пояснить, потому что это очень важно, те пункты пропуска, где можно открыть дополнительные КПВВ, - это район Попасной и Первомайск: сегодня я проезжал в этом районе, чтобы добраться до Луганска, а в Золотом никаких технических препятствий, чтобы открыть дополнительный КПВВ.

Мы используем этот коридор на регулярной основе, когда проезжаем на своих автомобилях. Так же и мост в Счастье, там действительно есть необходимость проведения работ по разминированию, но больше никаких технических препятствий нет", - сообщил Александр Хуг.

"Мы должны призывать все стороны открыть как минимум один КПВВ", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", в штабе АТО заявили об обострении на Донбассе. По позициям Вооруженных сил Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

Напомним, что контактная группа по Донбассу заявила о "пасхальном перемирии" с 30 марта.