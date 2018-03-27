Депутату Рудне-Ивановского сельского совета Житомирской области объявили о подозрении в наезде на пешехода и не оказании пострадавшему помощи. Пешеход скончался на месте ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Он подозревается в том, что в ноябре 2017 года в вечернее время, управляя автомобилем в пгт. Куйбышево, совершил наезд на лежащего пешехода. Однако с целью сокрытия такого факта уехал с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"По результатам проведенного предварительного расследования в понедельник, 26 марта, прокурором Житомирской области Любомиром Вийтовичем депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины", - говорится в опубликованном сообщении.

Продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок, отметили в прокуратуре.

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