Четверть столетия занял у Китая запуск собственных нефтяных фьючерсов. И вот это произошло. В понедельник, 26 марта, на Шанхайской энергетической бирже начали заключать первые фьючерсные контракты на нефть в юанях.

Львиная доля мировой нефти продается сегодня за доллары, в немалой степени обеспечивая американской валюте статус главной в мире (термин "нефтедоллар" появился не на пустом месте).

Считается, что "черное золото" как бы является базисом для доллара - вместо золота обычного.

И вот теперь один из крупнейших мировых потребителей нефти начал не просто торговать ей за юани, но и предлагать это всем остальным.

"Страна" разбиралась, что это может означать.

Нефтедоллар made in China

Фьючерсный контракт – это договор о покупке товара в будущем по цене, зафиксированной в настоящем. Их используют в торговле нефтью, чтобы перестраховаться от внезапных скачков цены – ведь товар стратегический, от него зависит судьба всей экономики, поэтому его стоимость планируют наперед.

С одной стороны фьючерсы как бы диктуют будущие цены на нефть. С другой – они и сами являются товаром. Если спрос на нефть вырастет, и она неожиданно подорожает, то фьючерс, в котором указана более низкая цена становится предметом вожделений на бирже.

По сути, цена на нефть, которую мы наблюдаем в биржевых сводках – это стоимость не самой нефти, а фьючерсного контракта на нее. Вот на этот рынок, где безраздельно царствовал доллар, и "зашел" Китай 26 марта 2018 года. Он открыл для продажи рынок фьючерсов, номинированных в юанях.

Логика КНР понятна. Покупать стратегический товар за собственную валюту – проще, чем за иностранную (ведь тогда нужно сначала произвести товар, продать его на мировом рынке за доллары, потом за эти доллары купить нефть).

Это все равно, как если бы Украина сейчас смогла покупать российский газ за гривни.

Только Китай, в отличие от Украины – мировой лидер в производстве товаров. И если, например, Россия – крупный покупатель китайских товаров и одновременно столь же крупный продавец нефти в КНР – то зачем нужна валюта-посредник в виде доллара?

Россияне могут продать Китаю нефть за юани – а потом за те же юани купить вездесущий китайский товар.

"Золотой ключик" к мировой экономике

Итак, выгоды для двусторонних отношений между продавцом и покупателем нефти здесь очевидны. Но что же дает Китаю свободная торговля именно фьючерсами, которые он вчера выбросил на мировой рынок?

Как пишет агентство Bloomberg, нефтяные контракты в юанях будут способствовать использованию валюты Китая в мировой торговле - вот одна из ключевых долгосрочных целей Поднебесной.

Биржевые игроки начнут скупать эти фьючерсы (а ими уже заинтересовались крупнейшие банки США) и будут способствовать тому, что юань станет альтернативной "нефтяной" валютой . А это – первый шаг к контролю над ценообразованием, который окажется в руках китайского правительства.

"Китай выиграет от того, что будет иметь независимый ценовой ориентир по нефти, который отличается от тех, что лежат в основе западных контрактов", - резюмирует Bloomberg.

А это создаст основу для использования юаня в других расчетах по всему миру. "Нефтяные контракты, номиринованные в юанях, увеличат использование китайской валюты в глобальной торговле", - пишет агентство.

Почему именно сейчас?

Запуск нефтяных фьючерсов получил импульс в 2017 году, когда Китай обошел США как крупнейшего в мире импортера нефти. Закупки азиатских стран "черным золотом" достигли рекордного уровня в январе.

А задумывались сырьевые фьючерсы еще в 1993 году, когда Китай начал подготовку к индустриальному рывку и взял курс на регулируемые местной Компартией рыночные преобразования. Уже тогда было понятно, что без сырьевой базы рост экономики будет проблематичен.

Идея начала обретать реальные очертания в 2012 году, на пике нефтяных цен – когда баррель торговался в районе $100 (сейчас китайские фьючерсы в переводе на доллар дают цену около $60).

Интересно, что запуск юань-фьючерса совпал с новым витком торговой войны Китая со США. Разумеется, готовились китайцы к запуску давно. Но "зеленый свет" дали на гребне волны очередных экономических противоречий со США, которые окончательно оформились на днях.

Выстел из нефтяной пушки

Уже на следующий день после запуска фьючерсов, 27 марта, китайская валюта взлетела и достигла трехлетнего максимума к доллару (6,24 юаня).

Bloomberg объясняет это тем, что появилась реальная возможность предотвратить разворачивание торговой войны между КНР и США. Рост юаня проявился сразу после объявления о начале консультаций с Китаем (и после запуска нефтяных фьючерсов).

Накануне Дональд Трамп подписал указ о пошлинах против китайского импорта на 60 миллиардов долларов. Кроме того, инвесторам из Китая хотят запретить приобретать бизнес в некоторых сферах.

Пекин в свою очередь объявил об ответных мерах против сельскохозяйственной продукции из Америки, что заставило местных аграриев забить тревогу – ведь иначе придется забивать скот.

Оба пакета взаимных торговых санкций пока не введены. Но, учитывая нарастающий протекционизм Трампа и его последовательную антикитайскую риторику, ждать восстановления отношений не приходится. И в этом свете действия Поднебесной по мягкому демонтажу нынешней модели мировой торговли, завязанной на долларе, становятся более понятными.

Здесь стоит вспомнить, что Китай и его стратегический партнер Россия в последние годы рекордными темпи скупают золото. Видимо, в обеих странах серьезно рассчитывают на то, что доллар будет постепенно терять свои позиции. И готовят альтернативные средства обеспечения своих валют.

Впрочем, это стоит рассматривать только как первые шаги на очень дальнюю перспективу. Ведь курс того же юаня от доллара пока никто не отвязывает (как и рубля). А сам Китай является крупнейшим в мире держателем американских ценных бумаг, в обмен на которые можно получить только доллар – и ничего более.

Поэтому обрушивать американскую валюту Китай не собирается. Зато хочет серьезно усилить свою - на тот случай, если мировой гегемон продолжит вод водительством изоляциониста Трампа и дальше "уходить в себя".