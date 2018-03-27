Единственным кандидатом на пост президента Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарский юрист Томас Гримм, который ранее возглавлял футбольную лигу Швейцарии, сообщает пресс-служба УПЛ.

Возглавлявший до последнего времени УПЛ Владимир Генинсон решил не выдвигать свою кандидатуру.

Отчетно-выборные общие сборы участников лиги, на которых будут выбирать президента Украинской футбольной Премьер-лиги, состоятся 6 апреля.

Ранее сообщалось, что кандидатом на должность президента УПЛ вместо Генинсона может стать англичанин Джо Палмер. Нынешний руководитель клуба "Уимблдон" ранее занимал работал директором по стратегии Шахтера.

58-летний Гримм ранее занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Евро-2016 по просьбе ФФУ. В Союзе европейских футбольных ассоциаций Гримм возглавлял юридическую службу и был персональным консультантом тогдашнего руководителя союза Ленарта Йоханнсона. В 2009 году представители местных клубов единогласно избрали Гримма главой швейцарской футбольной лиги, но после конфликта с владельцем "Сьона" он сложил полномочия через два года.

Напомним, в начале марта ФФУ выдвинула Павелко в исполком УЕФА вместо Суркиса.

Также мы рассказывали, что ФФУ сняла с Карпат еще шесть очков.