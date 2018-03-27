В Гуанчжоу (Китай) установили гигантский автомат по продаже автомобилей. Он был построен в партнерстве между автоконцерном Ford и розничной онлайн-площадкой Alibaba.

Об этом сообщает Techcrunch.

Семиэтажную металлическую конструкцию по продаже авто назвали Super Test-Drive Center. По задумке авторов клиенты должны выбрать понравившуюся им машину через специальное приложение Tmail, после чего к ним на подъемнике спустится автомобиль.

Также посетителям предоставили возможность трёхдневного тест-драйва. Издание отмечает, что концепт автомата по продаже машин появился ещё в 1905 году. Ожидается, что с помощью него кражи "почти сойдут на нет".

Фото: techcrunch.com

Похожий автомат установила компания Carvana в Нэшвилле (США). После оплаты клиенты получают специальную бутафорскую монету, а затем кидают в щель металлоприемника, чтобы получить свою машину.

Как сообщала "Страна", киевский пасечник решил продать свою Tesla. Цену он в соцсети не указывает, но на сайте auto.ria.com опубликовано предложение по данному автомобилю. Ульянич просит за нее $61 тыс.

Напомним, что в Харькове водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и раздавил пять авто.