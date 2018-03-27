Американская компания Apple выпустила новый бюджетный планшет iPad со всеми современными функциями, стоимость которого начинается от $300, ориентированный на прикладное использование в школах и других учебных заведениях.

Новый продукт представил во вторник генеральный директор компании Тим Кук вместе с командой в школе Lane Tech High School в Чикаго.

"Каждый ребенок рождается переполненным творчеством, развитие которого является одной из важнейших задач педагогов. Творчество делает ваших учеников лучшими коммуникаторами и людьми, которые решают проблемы", - подчеркнули в Apple, презентуя свой проект.

В компании отметили, что в течение четырех десятков лет помогают учителям раскрыть творческий потенциал каждого студента.

Диагональ представленного "бюджетного" планшета от Apple составляет 9,7 дюйма, что равно размерам линейки привычных устройств iPad наименьшего размера. Его стоимость в США будет стартовать от $299 (плюс налог на добавленную стоимость) для школ и от $329 для обычных пользователей.

Для образовательных проектов Apple расширила объем памяти для пользования на iCloud до 200 GБ, которая не будет нуждаться в дополнительной оплате. Кроме того, планшет оборудован функцией работы с электронным карандашом Apple Pencil, на который также распространяется 10-долларовая скидка для учебных заведений. Новинка имеет дисплей Retina, процессор А10 Fusion, к тому же, отдельный акцент сделан на чтении цифровых книг.

Заказать новое устройство можно с сегодняшнего дня.

Как сообщалось в СМИ, Apple планирует выпустить три новых iPhone этой осенью.

Еще подчеркнем, что Apple снизила цену на Apple Watch.