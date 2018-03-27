Телеканал ZIK сам попросил "Национальный дружины" их охранять. Об этом в комментарии “Стране” заявила креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко.

"Раньше нас охраняла Национальная гвардия, но в какой-то момент она разорвала с нами договор. Просто взяли и ушли. Решили, что мы должны остаться без охраны. Ну а сейчас такое время... Мы телеканал, любой канал охраняется. А мы - телеканал, который вызывает много вопросов у власти - как без охраны? Поэтому, насколько я знаю, руководство канала попросило Нацдружины, чтобы они нас охраняли. И насколько я знаю, мы заключили с ними договор. На каких условиях, информацией не владею”, - заявила нам Наташа Влащенко.

Напомним, что Нацгвардия отказалась охранять телеканал ZIK неделю назад. Спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная гвардия не обязана и не станет охранять телеканал ZIK, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП.

К слову, недавно Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что бизнесмен Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK. Впрочем, Наталья Влащенко не связывает появление Нацкорпуса в здании телеканала со сменой бенефициара телеканала.

Накануне в СМИ появлялась информация о том, что готовится силовой захват телеканала ZIK. К тому же, в последнее время СМИ подвергалось давлению со стороны властей.

“Инициатором давления на канал был “Народный фронт”. Активное участие принимал в этом Артем Шевченко и многие депутаты НФ. У нас была информация, что захват канала планируют праворадикальные организации. "Национальные дружины" здесь, чтобы этого не допустить”, - сообщила “Стране” Наталья Влащенко.

В свою очередь, "Национальные дружины" заявили, что с сегодняшнего дня берут на себя обязательства гарантировать представителям телеканала право на честную работу и полную безопасность.

На вопрос - можно ли защиту телеканала Нацдружинами расценивать как свидетельство начало открытой конфронтации партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого ("Нацдружины" являются подразделением "Нацкорпуса") и главы МВД Авакова (одного из лидеров "Народного фронта", ранее считавшегося "куратором" Билецкого и его военно-политических проектов), Влащенко сказала: “Национальный корпус всегда акцентировал, что не является подконтрольной МВД и Авакову лично структурой. В целом, насколько я знаю, у них достаточно сложные отношения”.

Как ранее сообщала "Страна", "Нацдружини" пришли в офис телеканала ZIK и заявили, что будут его охранять. До этого телеканал ZIK заявил о готовящемся силовом захвате.

Также мы сообщали, что у телеканала ZIK сменился собственник.