В Украину закрыли въезд для 23 связанных со спецслужбами граждан России, которые были высланы из Великобритании по делу Скрипаля.

Соответствующее решение утвердили в СБУ, передает 27 марта пресс-центр ведомства.

"Председатель СБУ отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - указано в опубликованном сообщении.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

В частности, Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ С.Скрипаля и его дочери.

Кроме того, Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства. Также она заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

Мэй также заявила, что в рамках ответных мер против России в связи с "делом Скрипаля" Лондон отзывает свое приглашение С.Лаврову посетить страну с ответным визитом, которое было передано после визита в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Мэй заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства. "В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.

27 марта 22 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Решение о выдворении в общей сложности 114 российских дипломатов приняли 16 стран Европейского Союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.

Как сообщала "Страна", Молдавия выслала из страны трех российских дипломатов.

Отметим, что ряд государств Евросоюза не стали высылать российских дипломатов.