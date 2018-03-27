Суд на заседании по делу ДТП с участием Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет, продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины Д.Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

При этом в облпрокуратуре отметили, что "отдельные граждане" пытались ввести в заблуждение общество распространяя недостоверную информацию, будто Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта.

"Подчеркиваем, что прокуратура Киевской области действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для установления объективной истины в уголовном производстве", - заверили в ведомстве.

Как сообщалось, Дмитрий Россошанский был осужден в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра юриста Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

Юрист Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января 2018 года стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Д.Россошанского. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста 8 марта 2018 года и продлил ее еще на 2 месяца.

Как сообщала "Страна", полиции рассказала, как именно вышла на след Россошанского.