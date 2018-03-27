Вымогателя, который угрожал взорвать Одесский аэропорт и требовал $4 млн приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год. Такое решение принял Малиновский районный суд Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

Житель областного центра был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе жизни граждан) Уголовного кодекса Украины.

Суд учел, что одессит сообщил о минировании в состоянии алкогольного опьянения.

Также по материалам СБУ был осужден еще один телефонный хулиган, который в конце 2017 года совершил шесть звонков с сообщениями о ложном минировании одного из супермаркетов Одессы, спортплощадки и интернет-кафе. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с трехлетним испытательным сроком.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

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