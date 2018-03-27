Сотрудники Фонда социального страхования Украины упростили порядок подтверждения нетрудоспособности вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам со временно оккупированной территории или из районов проведения АТО. В частности, упрощены требования к документам, подтверждающим нахождение лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста", - говорится в опубликованном сообщении.

Факт нахождения переселенца в трудовых отношениях с предприятием, расположенным на временно оккупированных территориях и в зоне АТО теперь может подтверждаться не только данным из Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования (ГРОГСС), но и копией приказа страхователя о пребывании застрахованного лица в декрете.

Кроме того, застрахованное лицо может предоставить справку или копию приказа страхователя о размере должностного оклада, установленного на день наступления страхового случая застрахованному лицу.

Если переселенец не сможет предоставить справку страхователя о подтверждении пребывания в трудовых отношениях на момент наступления страхового случая, он должен предоставить справку бюджетного учреждения, которому подчинено предприятие, не проводящее деятельность.

Если ни справки от страхователя ниот бюджетного учреждения подать невозможно, матобеспечение будет предоставляться на основании данных ГРОГСС, подтверждающих трудовые отношения на момент наступления страхового случая.

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