Лубенский горрайонный суд Полтавской области в составе двух судей и трех присяжных вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого в организации похищения человека с целью получения выкупа и последующего убийства по предварительному сговору.

Приговор по делу № 539/741/16-к был вынесен 22 марта.

Суд присяжных оправдал обвиняемого, поскольку счел, что в уголовном производстве со стороны сотрудников СБУ имела место провокация преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15, п.п.3,12 ч.2 ст.115 , ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 УК, и доказательства, собранные таким образом, являются недопустимыми.

Вместе с тем судьи Гудков С.В. и Даценко В.М. изложили особые мнения, в которых указано:

"Таким образом, по моему мнению, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что агенты вышли за пределы пассивного расследование имеющейся противоправной деятельности и путем психологического давления спровоцировали обвиняемого на совершение преступления. При этом сторона защиты имела все возможности собрать такие доказательства, однако таким правом не воспользовалась. При отсутствии таких доказательств считаю невозможной мотивацию оправдательного приговора на предположениях. В связи с приведенным, считаю ошибочным вывод суда присяжных о недопустимости собранных в по делу доказательств через провокацию преступления".

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционный суд Полтавской области через Лубенский горрайонный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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