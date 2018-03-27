Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян задекларировал 617 494 гривен доходов, а его жена - 842 209 гривен доходов 2017 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.

Зарплата Трояна составила 617 494 гривен, из них 499 086 гривен - в Министерстве внутренних дел и 118 408 - в Национальной полиции.

Жена замминистра Юлия Троян задекларировала 842 209 гривен дохода от предпринимательской деятельности.

На банковских счетах у Вадима Трояна размещены 90 743 гривен, 5 726 евро и 3 312 долларов.

Кроме того, он задекларировал 120 тыс. долларов наличных.

На счетах Юлии Троян размещены 9 724 евро и 5 017 гривен.

Кроме того, она пользуется на бесплатной основе автомобилем Audi Q3 2014 года выпуска.

Замминистра владеет квартирой в Киеве (48,92 кв. м), а жена - земельным участком (250 кв. м) и жилым домом (58 кв. м) в Иванковском районе Киевской области.

Также Троян арендует жилой дом в Киеве (163,1 кв. м).

Напомним, спецслужбы прослушивали зама Авакова Трояна через подаренную ему папку

Также мы рассказывали, что по данным СМИ, Аваков хотел назначить Трояна главой Госпогранслужбы.