Власти Омана упростили визовый режим с Украиной. Теперь оформить визу можно онлайн, на странице полиции султаната.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман", - говорится в опубликованном сообщении.

При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Оман - государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Как сообщала "Страна", в МИД Украины назвали страны, которые могут стать безвизовыми в 2018 году. МИД ставит целью взаимную отмену визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу.

Напомним, что в иностранных тюрьмах содержатся более двухсот украинских моряков.