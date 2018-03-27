Нацкомиссия по госреругулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила Кодекс коммерческого учета электроэнергии.

Кодекс утвержден постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 311. Постановление вступит в силу на следующий день после опубликования в газете "Урядовый курьер", пишет "Лига".

Документом урегулированы основные положения по организации коммерческого учета электроэнергии на рынке.

Участникам рынка разрешается нанимать третьи стороны (поставщиков услуг коммерческого учета), имеющих соответствующую квалификацию и регистрацию у администратора коммерческого учета.

Установлено, что участники рынка и администратор расчетов используют для расчетов и других коммерческих целей исключительно сертифицированные данные по объемам произведенной, отпущенной, переданной, распределенной, потребленной, импортированной и экспортированной электроэнергии.

Предоставление услуг коммерческого учета осуществляется на конкурсной основе при условии регистрации поставщика услуг и регистрации его автоматизированных систем коммерческого учета.

Участники рынка имеют право свободного выбора поставщиков услуг коммерческого учета. Такие услуги предоставляются на договорных началах. Также участники рынка обязаны обеспечить беспрепятственный доступ к средствам и данным коммерческого учета электроэнергии.

Если потребитель на розничном рынке электроэнергии, присоединенный к системе распределения, не выбрал себе зарегистрированного поставщика, то услуги коммерческого учета для этого потребителя должен осуществлять оператор системы распределения, который осуществляет на этой территории свою лицензированную деятельность.

Потребитель, получающий услуги коммерческого учета от оператора системы распределения, может в любое время выбрать другого зарегистрированного поставщика услуг.

Кодексом урегулирована процедура регистрации поставщиков услуг коммерческого учета, организация обустройства точек и узлов учета, процедура сбора данных коммерческого учета и другие вопросы.

В частности, предусмотрено, что считывание результатов измерения счетчиков может осуществляться дистанционно через систему автоматического считывания, а также локально (электронное или визуальное).

Кроме того, считывание показателей счетчика может выполняться потребителем. Потребитель должен фиксировать и передавать дату и время считывания результатов измерения, проверять тип и серийный номер счетчика. При этом данные, полученные от потребителя при проведении процедур их проверки, имеют в расчетах меньший приоритет чем данные из контрольных счетчиков или данные, которые получены от поставщиков.

В течение 24 месяцев со дня вступления в силу Кодекса администратор коммерческого учета должен:

провести и предоставить регулятору экономический анализ всех долговременных прибылей и расходов для участников рынка от внедрения автоматизированных систем учета;

разработать набор функциональных требований к интеллектуальным счетчикам и автоматизированным системам учета, а также руководство по надлежащей производственной практике по использованию интеллектуальных счетчиков;

установить экономически обоснованный и рентабельный метод внедрения автоматизированных систем учета и сроки, в течение которых этот автоматизированный учет может быть внедрен в Украине.

Переходными положениями Кодекса также урегулирован порядок учета электроэнергии у потребителей в переходном периоде.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине предприятиям подняли тарифы на электроэнергию.

Также "Энергоатом" хочет повысить стоимость своей электроэнергии почти на треть.